Controlat un conductor amb 1,54 d’alcoholèmia

La policia també ha arrestat aquesta setmana dos homes més amb 0,91 i 1,04 d’alcoholèmia

Un vehicle de la policia.

Redacció

La policia ha detingut aquesta setmana un home de 35 anys que circulava amb una taxa d’1,54 grams d’alcohol per litre de sang, la més alta registrada aquesta setmana als controls viaris del Principat. En el marc d’aquestes actuacions, també es va procedir a l’arrest de dos conductors més, de 44 i 55 anys, que van donar positiu amb taxes de 0,91 i 1,04 g/l, respectivament.

