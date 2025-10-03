ORGANISMES
Demòcrates, CC i el PS donaran suport a Jessica Obiols per dirigir l’APDA
El nomenament es confirmarà al Consell General amb els vots d’Andorra Endavant
Consens polític majoritari per designar l’advocada Jessica Obiols com a nova cap de l’Agència de Protecció de Dades (APDA) amb el suport dels grups parlamentaris de Demòcrates, Ciutadans Compromesos i el Partit Socialdemòcrata. El president del grup demòcrata, Jordi Jordana, va explicar que la decisió s’ha pres després d’analitzar el perfil dels sis candidats que s’havien presentat i va subratllar que s’ha valorat especialment l’experiència que té en el món del dret i, sobretot, en la protecció de dades. També va remarcar que s’ha tingut en compte la situació actual de l’APDA i la necessitat que l’entitat comenci a funcionar amb normalitat i a complir les funcions que té encomanades. Jordana va puntualitzar que una de les altres candidates era Belina Babi, inspectora de l’APDA, però que, finalment, la majoria, juntament amb el PS, han apostat pel perfil d’Obiols per la seva preparació i experiència. El conseller demòcrata també va remarcar la necessitat de completar el personal de l’Agencia de Protecció de Dades amb un altre inspector.
Per la seva banda, la formació d’Andorra Endavant, liderada per Carine Montaner, va declarar que “no hi veu cap inconvenient” i donarà suport a Obiols, “malgrat algunes crítiques puntuals de la candidata de DA, CC i el PS envers Andorra Endavant en el passat”. El partit, que no va presentar cap candidat, “reconeix el currículum” i per això hi votarà a favor al pròxim Consell General, programat per dijous vinent. D’altra banda, fonts de Concòrdia van expressar que “havíem defensat Babi a la comissió i, vist que no prosperaria, preferíem evitar exposar-la”.