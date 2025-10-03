SEGURETAT VIÀRIA
Campanya de l’ACA contra les substàncies psicoactives al volant
L’Automòbil Club d’Andorra (ACA), com a membre actiu de la Federació Internacional de l’Automòbil (FIA), va participar en la definició i impuls de la nova campanya de seguretat viària No perdis el control. La iniciativa posa el focus en els riscos de conduir sota els efectes de substàncies psicoactives, medicació amb efecte sedant o en situacions de fatiga. D’aquesta manera, l’entitat andorrana remarca que aquesta proposició connecta directament amb les accions ja impulsades al país, com, per exemple, la campanya Missió Zero Accidents 2020, i, també, consolida el compromís amb l’objectiu compartit de la Visió Zero accidents.
La regió I de la FIA ha presentat aquesta setmana la seva campanya anual, que recorda que en condicions de consum d’alcohol, drogues o cansament no es pot mantenir el control del vehicle i això posa en risc la vida de tots els usuaris de la via.