RELACIONS AMB LA SEU D'URGELL
Barrera insta Andorra a assumir l’habitatge dels nous residents
La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, i l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, es van reunir divendres passat per abordar qüestions d’interès compartit, com ara els fluxos migratoris i laborals entre els dos territoris, així com possibles vies de millora de les relacions transfrontereres. En declaracions ahir als mitjans, Barrera va insistir que la Seu no pot absorbir indefinidament l’arribada de nous residents vinculats al mercat laboral andorrà. “Tenim els serveis dimensionats per a la nostra població. La Seu sempre ha acollit gent, però no tenim la vocació d’esdevenir la ciutat que allotgi tots els treballadors d’Andorra. És Andorra qui ha de poder oferir habitatge als seus propis treballadors”, va recalcar.
Barrera va explicar que el Govern ja ha començat a desplegar iniciatives, com ara la contractació en origen, especialment en sectors com la construcció.