Detencions
Arrestat un home amb 325 grams de cocaïna a Andorra la Vella
L'operació “Ferro” ha permès desmantellar un punt de venda i intervenir més de 325 grams de droga
La policia va detenir ahir al matí un resident de 29 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública per tràfic d’estupefaents en un domicili d’Andorra la Vella. L’arrest es va produir per ordre judicial en el marc de l’operació antidroga “Ferro”, una investigació iniciada el 2023 que ja havia permès capturar un altre presumpte traficant el maig d’aquell any.
El registre efectuat al domicili va permetre als agents intervenir 312 grams de cocaïna premsada, 14 grams més repartits en dosis preparades per a la venda, una bàscula de precisió i més de 1.500 euros en efectiu. En total, es van confiscar 326 grams de cocaïna, una de les quantitats més importants localitzades al país en els darrers anys.
Les fonts policials indiquen que la investigació continua sota secret de sumari i no es descarten noves detencions vinculades a la xarxa. L’operatiu ha permès desarticular un punt de distribució de droga d’una rellevància destacada en el Principat.