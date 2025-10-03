EMPRESA
Andorra Telecom centrarà la Jornada Empresa en comunicació ‘branding’
Andorra Telecom celebrarà dijous 9 d’octubre una nova edició de la Jornada Empresa, que tindrà lloc des de les 10 fins a les 12.30 hores a l’Art Hotel d’Andorra la Vella. La trobada reunirà empreses del país per tal de reflexionar sobre les tendències en comunicació i branding, a més del paper clau de les marques en un entorn competitiu i en transformació.
Amb el títol El futur de les marques: rellevància, connexió i emoció, la jornada comptarà amb la participació de dos experts en màrqueting i comunicació. Per una banda, Javier Velilla, soci director de Comuniza, presentarà l’informe de tendències de branding del 2026. El document va ser elaborat a partir d’enquestes a brand managers i responsables de màrqueting d’arreu. Al llarg de la seva ponència, Velilla oferirà dades, casos pràctics i insights per dibuixar un full de ruta que ajudi les empreses a planificar els seus objectius de comunicació.