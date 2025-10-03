DIPLOMÀCIA
Andorra referma el compromís amb una migració sostenible
Espot participa en la setena Cimera de la Comunitat Política Europea a Copenhaguen
Un país de petites dimensions amb una economia en expansió com Andorra requereix polítiques migratòries que tinguin en compte tant les necessitats laborals creixents com la preservació dels recursos naturals i la cohesió social. Ho va defensar ahir el cap de Govern, Xavier Espot, en la setena Cimera de la Comunitat Política Europea (EPC) de Copenhaguen, que reuneix els màxims líders del continent per debatre qüestions relatives a la seguretat en la realitat geopolítica actual, la seguretat econòmica i els fluxos migratoris.
En el marc de la cimera, Espot va intervenir en la taula de debat sota el títol Migració-control efectiu dels fluxos migratoris, que van moderar Bèlgica i el Regne Unit. El cap de Govern va explicar que el model andorrà preveu l’establiment anual de quotes, que estan consensuades amb els principals actors econòmics. Un enfocament, va dir, que permet donar la benvinguda a les persones que desitgen contribuir al desenvolupament del país i, alhora, mantenir l’equilibri i la identitat nacional.
El cap de govern va defensar el model andorrà de quotes anuals
Espot va expressar el suport d’Andorra a “l’enfocament integral” que s’ha acordat en aquesta taula rodona, amb l’objectiu de col·laborar en la gestió dels complexos reptes associats a la migració il·legal. Els líders polítics que van participar en aquesta taula rodona van posar de manifest la voluntat d’adoptar una agenda compartida que integri innovació i col·laboració transfronterera, per tal de protegir els drets humans i garantir la seguretat i la prosperitat a Europa.
Els representants van destacar la importància d’un enfocament integral que inclogui accions decidides contra les xarxes de contraban, l’enfortiment dels marcs legislatius i dels sistemes d’asil, i la creació de noves aliances amb països d’origen i de trànsit. El debat va concloure amb el compromís d’avançar en la implementació de mesures concretes que aportin solucions eficaces i sostenibles davant la migració il·legal. Els líders van emfasitzar que només mitjançant l’acció col·lectiva i la voluntat de cooperació política es podrà garantir una gestió responsable i humana de la migració a Europa.
També van participar en el debat el canceller d’Àustria, Christian Stocker; la primera ministra de Dinamarca, Mette Friederiksen; la primera ministra d’Itàlia, Giorgia Meloni; la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen; el primer ministre de Bulgària, Rosen Zhelyazkov; el primer ministre de Malta, Robert Abela; el primer ministre de Portugal, Luís Montenegro; el president de Grècia, Kyriákos Mitsotákis, i la presidenta del Parlament, Roberta Metsola.