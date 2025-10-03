Estrasburg
Andorra defensa el dret a l'habitatge i la participació juvenil al Consell d'Europa
La delegació andorrana s'ha reunit amb el president de l'APCE per tractar el desplegament del conveni marc sobre intel·ligència artificial
La delegació andorrana a l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE) ha posat l’accent en la necessitat de reforçar la transparència i la confiança en els partits polítics, el dret a un habitatge digne i la participació activa de la joventut en la vida política i cívica. A més, ha reivindicat la llibertat de moviment dels parlamentaris com a element clau per garantir el bon funcionament democràtic de l’Assemblea. Ho ha fet en la sessió de tardor, celebrada a Estrasburg del 30 de setembre al 3 d’octubre.
La sessió ha comptat amb la participació de Berna Coma, presidenta de la delegació i vicepresidenta de l’APCE, Cerni Escalé i Meritxell Alcobé. Coma ha intervingut en tres debats sobre democràcia i partits polítics, l’accés a l’habitatge i la llibertat de desplaçament dels parlamentaris, mentre que Alcobé ha defensat el paper de la joventut en la democràcia i Escalé ha treballat en la resolució sobre el dret europeu a l’habitatge, que fa referència explícita a les dificultats del Principat. També s’han reunit amb el president de l’APCE, Theodoros Rousopoulos, per tractar el desplegament del Conveni Marc sobre intel·ligència artificial.