Acció Climàtica participa en la reunió de l'Observatori Pirinenc per un projecte europeu comú

La trobada ha servit per analitzar els casos pilot en marxa

Un moment de la reunió organitzada per l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic.Acció Climàtica

Andorra la Vella

L’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic del Govern ha participat a la reunió de seguiment del projecte europeu #LIFEPYRENEES4CLIMA, organitzada per l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC-CTP). La trobada, celebrada amb representants d’ELMEN-CINEA, ha servit per analitzar l’evolució del projecte, els diferents paquets de treball i els casos pilot en marxa. Aquesta iniciativa contribueix al desplegament de la primera estratègia transfronterera de canvi climàtic d’Europa (EPiCC), amb l’objectiu de reforçar l’acció climàtica conjunta als Pirineus.

