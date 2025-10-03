Medi ambient
Acció Climàtica participa en la reunió de l'Observatori Pirinenc per un projecte europeu comú
La trobada ha servit per analitzar els casos pilot en marxa
L’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic del Govern ha participat a la reunió de seguiment del projecte europeu #LIFEPYRENEES4CLIMA, organitzada per l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC-CTP). La trobada, celebrada amb representants d’ELMEN-CINEA, ha servit per analitzar l’evolució del projecte, els diferents paquets de treball i els casos pilot en marxa. Aquesta iniciativa contribueix al desplegament de la primera estratègia transfronterera de canvi climàtic d’Europa (EPiCC), amb l’objectiu de reforçar l’acció climàtica conjunta als Pirineus.