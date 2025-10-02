Solidaritat
La Travessa Solidària Transfronterera destinarà els beneficis a l’educació infantil a Àsia
La 12a edició amplia recorreguts i inclou una caminada per fomentar la participació
"És un acte col·lectiu de solidaritat". Així han definit la 12a edició de la Travessa Solidària Transfronterera 2025, la segona edició en què el 100% de les inscripcions es destinaran a donar suport a l'educació i el benestar de la infància d'Àsia. La delegada a Catalunya de la Fundació Vicente Ferrer, Montse Ortiz, ha detallat durant la presentació que l'objectiu últim és que "cada inscripció sigui un pas per donar una vida més digna a infants que pateixen pobresa extrema". "Sabem que l'educació és el primer pas per trencar el cercle de la pobresa", ha expressat Ortiz.
El cònsol major lauredià, Cerni Cairat, ha destacat l’èxit de la prova i el seu creixement constant. "És el segon any que celebrem aquesta competició amb un format i un enfocament solidari. Gràcies a aquesta col·laboració, el 100% dels beneficis de les inscripcions es destinaran a la Fundació per ajudar a millorar les condicions de vida de nens i nenes i garantir-los una educació de qualitat i un entorn segur", ha expressat el cònsol. També ha recordat l’augment de participants de 142 inscrits el 2023 al rècord històric de 260 el 2024, i ha anunciat com a novetat la incorporació d’un tercer recorregut urbà pensat per a famílies, per tal de mantenir les xifres.
L’alcalde Joan Barrera ha remarcat la consolidació de l’esdeveniment. "Més enllà que sigui la dotzena edició, consolidem la part més solidària i la cooperació internacional. És una cursa que uneix territoris i que té molts valors: esportius, de solidaritat i d’amistat", detalla l'alcalde. Barrera també ha anunciat que la cursa serà enguany "totalment inclusiva". Ortiz ha detallat que, a més de les proves de 21 i 15 quilòmetres, s’hi afegeix enguany la Caminada Urbana Fundació Peusa, de 3 quilòmetres, per fer encara més accessible la participació. "Per totes aquelles persones que aquell dia no puguin caminar o córrer, també tenim un dorsal zero per tothom que vulgui col·laborar", ha afegit Ortiz.
Les inscripcions ja estan obertes amb un cost de 16 euros pel recorregut llarg i curt de 21 i 15 quilòmetres i de 10 euros per la caminada familiar a la Seu. La presentació també ha servit per inaugurar l’exposició fotogràfica 'Una travessa d’humanitat', obra de la fotògrafa Marce Mayench, que es podrà visitar al Centre Cultural lauredià fins al 16 d’octubre i posteriorment, entre el 23 d'octubre i al 5 de novembre, al Palau Municipal d’Esports de la Seu d’Urgell.