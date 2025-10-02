Successos
Rebutjada l'entrada de més de 230 temporers per no portar el bitllet de retorn
La nova normativa 'Entry-Exit', que es començarà a aplicar aquest mes, demana aquesta premisa
Andorra ha rebutjat l'entrada de més de 230 temporers per no portar el bitllet de tornada al país d'origen o residència. Així ho ha explicat, a través de les xarxes socials, el president de l'associació d'argentins, Marcelo 'Riccie' Ponce. L'exigència del bitllet de sortida del país és degut a la nova normativa 'Entry-Exit', que es començarà a aplicar a partir d'aquest mes i gradualment fins a l'abril de l'any vinent, i que obliga els treballadors temporers a acreditar un bitllet de sortida del país direcció al país d'origen o residència.
Ponce ha recordat als temporers que vulguin venir a fer la temporada al Principat que "l'allotjament ha de ser obligatòriament a nom de cada treballador", i ha alertat sobre les publicacions anònimes d'ofertes de lloguer o treball que "són sospitoses de frau i recomanem no fer-ne cas". El president també ha alertat que "treballar sense contracte a Andorra és considerat una falta greu i és motiu d'expulsió directe del país".