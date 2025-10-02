Política
El PS denuncia "inacció" per part del Govern davant l’augment del consum d’alcohol
Els socialdemòcrates reclamen un Pla nacional contra les addiccions
El Partit Socialdemòcrata (PS) ha registrat una sèrie de preguntes escrites al Govern arran de les informacions sobre l’augment del consum d’alcohol al país. La formació considera que la situació posa de manifest la "manca d’una estratègia global i de recursos suficients per afrontar una problemàtica de salut pública", segons indica el grup en un comunicat.
El conseller general Pere Baró ha demanat dades sobre l’actual funcionament de la Unitat de Conductes Additives (UCA), com ara la dotació de professionals, l’evolució de la plantilla, el nombre de pacients atesos, les altes terapèutiques, les reincidències i els recursos específics destinats als joves.
El PS afirma que el Govern continua responent amb “improvisació” i amb una visió parcial d’un fenomen que, al seu entendre, requereix un abordatge més ampli. La formació defensa la necessitat de transformar l’actual Pla nacional contra les drogodependències en un Pla nacional contra les addiccions, "d’acord amb les recomanacions d’organismes internacionals".
“El canvi no és només tècnic, sinó una decisió política imprescindible per situar la salut pública i la protecció de les persones al centre de les prioritats del país”, sosté el partit, que reclama al Govern “accions valentes, recursos suficients i un compromís real” per fer front a les addiccions.