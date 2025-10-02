COSSOS ESPECIALS
La policia insisteix en l’opció d’integració a l’Europol
El director de la policia, Bruno Lasne, i el nou cap de l’oficina central nacional de la Interpol a Andorra, Francesc Almendros, van mantenir ahir una reunió a Madrid amb el director general de la policia nacional espanyola, Francisco Pardo, i la cap de la divisió de cooperació internacional, Alicia Malo. La trobada va servir per tornar a plantejar un cop més la possible incorporació d’Andorra a l’Europol. Una adhesió que permetria “treballar més estretament amb cossos de seguretat europeus”, segons va poder informar la policia en un comunicat.
La reunió també va comptar amb la presència de l’ambaixadora d’Andorra a Espanya, Eva Descarrega, i l’inspector en cap i agregat d’Interior de l’ambaixada d’Espanya a Andorra, Javier López Pueyo. La trobada va permetre consolidar les relacions i “l’estreta col·laboració entre els dos cossos de seguretat”.