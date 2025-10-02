Montaner alerta de tensions per la immigració sense contracte laboral

Carine Montaner presidenta d' Andorra Endavant

Andorra la Vella

La presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner, va assegurar ahir que l’arribada de treballadors estrangers al Principat “sense feina ni allotjament garantit” podria derivar en “precarietat, tensions socials i posar en risc el model econòmic andorrà”. Montaner va afegir que el flux migratori ha de ser “selectiu, ordenat i respectuós amb la llei”. El partit remarca en un comunicat que la immigració irregular “és una línia vermella que no es pot permetre normalitzar” i “posa en risc la cohesió social”. A més, el grup reitera la proposta presentada al juny per crear una plataforma digital oficial que centralitzi la contractació en origen de treballadors.

