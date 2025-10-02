INNOVACIÓ

Marsol posa en valor Andorra com a centre de la innovació

És la primera edició de l’Open Living Lab Days, que aterra al país

Conferència inaugural de l’Open Living Lab.

Conferència inaugural de l’Open Living Lab.ANA

Publicat per
Agències
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, va compartir ahir en la presentació del congrés, organitzat enguany conjuntament amb l’European Network of Living Labs i Andorra Recerca + Innovació (AR+I), que acollir la setzena edició dels Living Labs “ens posa en una posició de país reconegut com a Living Lab europeu i ens dona la possibilitat de connectar amb experts i innovadors de 44 països. En un moment de transformació econòmica, en què apostem per la innovació, la tecnologia i el coneixement com a complement dels sectors tradicionals, aquesta cita ens obre moltes possibilitats”, va assegurar Marsol, que apunta que Andorra té l’oportunitat d’esdevenir el centre del progrés europeu. “Hem d’anar cap a activitats que ens aportin valor afegit, coneixement i, sobretot, que siguin poc devoradores de recursos, de buscar un creixement més sostenible”, va afegir.

"Es tracata de provar i avalar solucions innovadores en entorns reals"

Per la seva banda, la gerent d’Andorra Recerca + Innovació, Marta Domènech, va remarcar que “la ciutadania és al centre del procés. Es tracta de provar i avaluar solucions innovadores en entorns reals per afrontar reptes com el canvi climàtic, la gestió de l’aigua i residus, el benestar urbà o la salut”.

Un dels punts forts serà el Networking Village, un espai obert a la ciutadania amb estands, demostracions i xerrades.

tracking