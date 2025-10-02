INNOVACIÓ
Marsol posa en valor Andorra com a centre de la innovació
És la primera edició de l’Open Living Lab Days, que aterra al país
La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, va compartir ahir en la presentació del congrés, organitzat enguany conjuntament amb l’European Network of Living Labs i Andorra Recerca + Innovació (AR+I), que acollir la setzena edició dels Living Labs “ens posa en una posició de país reconegut com a Living Lab europeu i ens dona la possibilitat de connectar amb experts i innovadors de 44 països. En un moment de transformació econòmica, en què apostem per la innovació, la tecnologia i el coneixement com a complement dels sectors tradicionals, aquesta cita ens obre moltes possibilitats”, va assegurar Marsol, que apunta que Andorra té l’oportunitat d’esdevenir el centre del progrés europeu. “Hem d’anar cap a activitats que ens aportin valor afegit, coneixement i, sobretot, que siguin poc devoradores de recursos, de buscar un creixement més sostenible”, va afegir.
"Es tracata de provar i avalar solucions innovadores en entorns reals"
Per la seva banda, la gerent d’Andorra Recerca + Innovació, Marta Domènech, va remarcar que “la ciutadania és al centre del procés. Es tracta de provar i avaluar solucions innovadores en entorns reals per afrontar reptes com el canvi climàtic, la gestió de l’aigua i residus, el benestar urbà o la salut”.
Un dels punts forts serà el Networking Village, un espai obert a la ciutadania amb estands, demostracions i xerrades.