Sindicalisme
L'USdA denuncia que l’acord dels sindicats de la Funció Pública deixa fora els jubilats
L’organització sindical critica l’oblit del col·lectiu i reclama mesures per reparar els efectes del “no GADA”
La Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha criticat avui l’acord recentment signat pels sindicats de la Funció Pública, que segons l’organització no té en compte el col·lectiu de jubilats de l’administració. El sindicat considera que les compensacions salarials acordades haurien d’incloure les pensions i ha afirmat en un comunicat que "els jubilats han estat igualment afectats per la paralització de la carrera professional dels funcionaris", coneguda com a “no GADA”. L'USdA indica que deixar de banda aquest col·lectiu "genera un greuge comparatiu" i una "discriminació cap a qui ha servit durant dècades al servei públic".
El comunicat de l'USdA assenyala que alguns sindicats de la Funció Pública no estan legitimats per defensar els jubilats, ja que donen de baixa els treballadors en jubilar-se, deixant-los sense representació sindical. L'associació sindical defensa la Branca de Jubilats de l’Administració com a eina per garantir els drets d’aquest col·lectiu.
El sindicat recorda també al partit Demòcrates per Andorra (DA) el seu compromís electoral de revisar i millorar les condicions de jubilació, especialment per a qui es va prejubilar o jubilar entre el 2015 i el 2023, afectats per la paralització de la carrera professional i per modificacions legislatives al pla de pensions.
USdA ha anunciat la seva intenció de reunir-se amb el Govern i amb tots els grups parlamentaris per trobar una solució que corregeixi la discriminació envers els jubilats públics i reclama recursos públics per "garantir una compensació justa".