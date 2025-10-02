Cultura
L’andorrà Joan Anton Rechi estrena a Sevilla la producció 'Combattimento'
L’espectacle conté música de Monteverdi i una posada en escena dins d’un ring de boxa
El director d’escena andorrà Joan Anton Rechi va estrenar ahir a la nit la producció 'Combattimento', un muntatge construït a partir de la música de Claudio Monteverdi. L'obra ha arribat a Sevilla, després de passar pel Festival Castell de Peralada i presenta una posada en escena dins d’un ring de boxa, on transcorre l'acció. La producció recrea la metàfora de la lluita eterna entre l’amor i la mort.
'Combattimento' compta amb vestuari de Mercè Paloma, il·luminació d’Alberto Rodríguez Vega i la direcció musical de Fausto Nardi. El repartiment està format per Anna Alàs, Rocío Martínez, Víctor Sordo i Francisco Fernández Rueda.
Rechi ha signat produccions en els darrers mesos a teatres de prestigi com La Fenice de Venècia o el Landestheater Coburg. L'artista també ha participat al Festival de Savonlinna a Finlàndia i té previstes noves estrenes a Aachen, Valladolid, Oldenburg i de nou a Venècia.