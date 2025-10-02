Seguretat viària
L'ACA impulsa una campanya contra la conducció sota els efectes de substàncies psicoactives
L'acció està generada per la FIA
L’Automòbil Club d’Andorra (ACA), com a membre actiu de la Federació Internacional de l’Automòbil (FIA), ha participat en la definició i impuls de la nova campanya de seguretat viària "No perdis el control", que posa el focus en els riscos de conduir sota els efectes de substàncies psicoactives, medicació amb efecte sedant o en situacions de fatiga. L’entitat andorrana remarca que aquesta iniciativa connecta directament amb les accions ja impulsades al país, com la campanya Missió Zero Accidents 2020, i consolida el compromís amb l’objectiu compartit de la Visió Zero accidents.
La Regió I de la FIA ha presentat aquesta setmana la seva campanya anual, que recorda que en condicions de consum d’alcohol, drogues o cansament no es pot mantenir el control del vehicle i això posa en risc la vida de tots els usuaris de la via. "Conduir és una responsabilitat que exigeix tota la nostra atenció i capacitat, i fins i tot petites quantitats d’alcohol, drogues o fatiga poden afectar greument la nostra capacitat de reaccionar", va remarcar Diogo Pinto, director general en funcions de la Regió I.
La iniciativa, traduïda a 26 idiomes i present en 30 països estarà activa fins al setembre del 2026.
L’impacte de les substàncies en la sinistralitat
A la Unió Europea, aproximadament el 25% de les víctimes mortals de trànsit està relacionat amb el consum d’alcohol, segons dades de la Comissió Europea i l’ERSO. Pel que fa al consum de drogues, no hi ha encara una dada harmonitzada, però diversos països participants han detectat increments que han reforçat les mesures de prevenció.
Quant als psicofàrmacs amb efecte sedant, Espanya —país més proper a Andorra que en fa seguiment— assenyala que el 2024 un 11,4% dels conductors morts tenien psicofàrmacs al cos, amb prevalença destacada de benzodiazepines (53,3%), antidepressius (51,4%), antiepilèptics (20,6%) i opioides (12,1%).
Reducció sostinguda de positius per alcohol i drogues
L’ACA destaca que, en els darrers anys, els controls i les sancions han permès una reducció sostinguda de positius per alcohol i drogues, però el 2024 la sinistralitat vinculada a aquests factors ha crescut un 23% respecte al 2023. L’entitat assenyala que podria existir un canvi en el perfil de risc: hi ha menys conductors sota els efectes, però els accidents que provoquen són més greus.
Amb la campanya “No perdis el control”, l’ACA reafirma la necessitat de combinar conscienciació, control i polítiques de prevenció per consolidar la reducció d’accidents i avançar cap a l’objectiu de Visió Zero.