Esdeveniment
La Jornada Empresa d'Andorra Telecom posarà el focus en el futur de les marques
La trobada està prevista per al 9 d’octubre i comptarà amb ponències sobre tendències de branding
Andorra Telecom celebrarà el pròxim dijous 9 d’octubre una nova edició de la Jornada Empresa a l’Art Hotel d’Andorra la Vella de 10 hores a 12.30 hores. L’esdeveniment reunirà empreses del país "per reflexionar sobre les tendències en comunicació i branding", segons explica l'empresa en un comunicat.
Sota el títol “El futur de les marques: rellevància, connexió i emoció”, l'acte inclourà la participació de dos experts en màrqueting i comunicació. El soci director de Comuniza, Javier Velilla, presentarà l’Informe de tendències de branding del 2026, basat en enquestes a brand managers i responsables de màrqueting d’arreu. La seva intervenció aportarà dades, casos pràctics i recomanacions per ajudar les empreses a definir els seus objectius de comunicació.
Noemí Pedra, directora de Màrqueting i Comunicació d’Andorra Turisme, exposarà la trajectòria i la “fórmula d’èxit” de la marca Visit Andorra, detallant aspectes com el restyling, la definició de valors i territori de marca, la segmentació de públics i els plans de mitjans.
La Jornada Empresa, organitzada anualment per Andorra Telecom i la inscripció es pot formalitzar de forma grautïta a través del web andorratelecom.com, amb places limitades.