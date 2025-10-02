Cultura
Una exposició solidària en benefici del jovent en risc
La mostra es podrà veure del 6 al 10 d'octubre a l'espai Hive Five
L’artista EFFY (Anna Simonet) presentarà, del 6 al 10 d'octubre, a Hive Five, Andorra la Vella, l’exposició "Ofegant-me o aprenent a nedar", un recorregut pictòric que explora la salut mental amb l’aigua com a fil conductor. La mostra, que compta amb el suport de l’Associació de Joves en Risc d’Andorra (ADJRA), inclourà obres originals i reproduccions, i part dels beneficis es destinaran a l’entitat per donar suport a joves en situació de vulnerabilitat. L’exposició clourà el 10 d’octubre, Dia Internacional de la Salut Mental, amb un missatge de sensibilització i trencament d’estigmes.
En el marc de l’exposició, s’han programat dos tallers gratuïts sota el títol "La pell com a pinzell" (8 i 9 d’octubre a les 17 hores), concebuts com a espais íntims i segurs per transformar les inseguretats en creació col·lectiva. "He volgut crear un espai on les emocions difícils puguin convertir-se en creativitat. L’art és una eina de sanació i de connexió", destaca l’artista.