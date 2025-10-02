NEGOCIACIONS CONJUNTES
Espanya i Andorra treballen plegats per frenar els falsos transfronterers
El delegat del govern espanyol a Catalunya reconeix que s’han detectat irregularitats i defensa el diàleg
El delegat del govern espanyol a Catalunya aposta pel diàleg institucional per evitar irregularitats laborals a la frontera, en unes declaracions fetes ahir sobre un fenomen que preocupa tant Espanya com el Principat. Carlos Prieto va reconèixer l’existència de dues casuístiques diferenciades vinculades als anomenats falsos treballadors transfronterers. Es tracta d’un fenomen que afecta la frontera entre Andorra i Espanya i que, segons va afirmar, és objecte d’anàlisi i treball conjunt entre ambdós governs. Prieto va defensar un enfocament negociador i va destacar la voluntat compartida de resoldre les irregularitats per vies pactades i efectives.
“Jo entenc que no és culpa del Govern d’Andorra i tampoc de l’espanyol”
El primer perfil que preocupa les autoritats és el de les persones que obtenen legalment un permís de residència i treball a Andorra, però que resideixen, de facto, a l’estat espanyol, especialment a la Seu d’Urgell. Aquestes persones no tenen autorització de residència a Espanya i, per tant, es troben en una situació d’irregularitat administrativa que, a més, pot generar pressió sobre els serveis públics espanyols. “Això és el que no hauria de passar”, va afirmar Prieto, tot deixant clar que cal garantir que els treballadors visquin realment al Principat si el seu permís així ho exigeix.
“Al final aquesta gent són les víctimes i lluitem contra la manera de fer d’algunes empreses”
Tot i que no va voler posar xifres concretes sobre l’impacte econòmic d’aquesta situació, sí que va admetre que el fenomen està identificat i analitzat pels equips tècnics. Prieto va assegurar que Espanya i Andorra mantenen obertes negociacions en l’àmbit dels ministeris d’Assumptes Exteriors per corregir aquestes desviacions. Va remarcar, a més, que els costos derivats d’aquest desplaçament irregular es concentren en àmbits com ara l’assistència sanitària, l’educació i altres serveis municipals.
Ara bé, el delegat del govern espanyol també va exposar un segon escenari. En aquest cas, es tracta de treballadors procedents de Sud-amèrica, que, segons va explicar, són captats per determinats grups o empreses que els instal·len a la Seu d’Urgell per obtenir l’autorització com a treballadors transfronterers. Aquesta pràctica, va dir, és un dels temes damunt la taula en les converses bilaterals. “No és una cosa expansiva, però evidentment s’han detectat episodis”, va admetre.
Admet que hi ha qui té el permís només amb penals i empadronament
Prieto no atribueix responsabilitats als governs implicats i va voler ser clar: “Jo entenc que no és culpa del Govern d’Andorra ni és culpa d’Espanya, és culpa d’aquests grups que volen fer negoci.” També va apuntar l’existència d’un sistema organitzat que actua sobre persones vulnerables, sovint sense coneixement del seu veritable estatus legal. “Al final aquesta gent són les víctimes”, va lamentar, tot afegint que cal combatre la mala praxi empresarial. “Alguna empresa pot tenir mala praxi, segurament. I lluitem contra això”, va dir.
El delegat també va confirmar que ja s’han celebrat diverses reunions bilaterals, i que existeixen grups de treball en àmbits com ara la seguretat o els serveis socials per estudiar la situació. Durant la conversa amb el Diari es va posar sobre la taula que Andorra hauria reforçat els requisits per concedir autoritzacions de treball transfronterer, un punt que també està a la taula de negociació.
Vigilància
Els controls fronterers també s’han intensificat, especialment al riu Runer, on els serveis d’Immigració i la policia andorrana han desplegat més vigilància. L’objectiu és identificar persones sense la situació regularitzada a Espanya que tenen la condició de treballador transfronterer. Prieto va assegurar que Espanya també treballa en la mateixa línia i que cal preservar l’ordre administratiu i social a la frontera. “El que volem és que tot estigui ordenat”, va resumir.
Preguntat sobre si Espanya ha decidit què farà en relació amb els controls de frontera previstos pel sistema europeu Entry/Exit, el delegat es va mostrar prudent: “Això no t’ho puc contestar.” I va insistir que les negociacions continuen i que hi ha “bona voluntat” per part d’Andorra. “Som països veïns i el que volem és un veïnatge estable, segur i just”, va concloure. També va deixar clar que les solucions no poden ser unilaterals i que cal respectar els compromisos i competències de cada estat per preservar una relació institucional equilibrada i beneficiosa per a totes dues parts.
Prieto va apuntar que confien “en aquesta bona voluntat per arribar a acords que permetin entre tots superar els problemes”.