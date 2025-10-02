COL·LECTIUS PROFESSIONALS
Els metges proposen apujar sous i tarifes
El col·legi planteja al Govern que la captació de professionals passa per ser més competitius
El sistema sanitari viu un moment de tensió. Les llistes d’espera de dos, tres o quatre mesos són una evidència en múltiples especialitats mèdiques per una barreja de factors: augmenta la població, l’envelliment i la complexitat de patologies, i el nombre de professionals és insuficient per absorbir la demanda. La situació l’assumeix ja el mateix executiu: el cap de Govern va parlar de saturació. La modificació de la Llei de professions sanitàries, ara a tràmit, preveu mesures per solucionar algunes casuístiques: que el nivell de català exigit (un B2) no sigui un fre perquè professionals puguin seguir exercint o que la via de la curta durada s’ampliï perquè professionals que no estiguin establerts a Andorra puguin acudir a visitar amb més freqüència (fins a 90 dies l’any, ara són 30). Però per al Col·legi de Metges les mesures per pal·liar el problema han de ser de més abast i una que es considera fonamental és revisar a l’alça les retribucions. “Si veiem que arreu s’estan buscant incentius per captar professionals mèdics a Andorra haurem de fer el mateix per ser atractius”, esgrimeix el president de l’ens, Albert Dorca. Incentius com la conciliació, formació continuada, però també “de les poques coses que podem millorar a curt termini és la retribució”.
“La discussió és si la retribució és comparativament atractiva amb l’entorn”
Dorca ja s’avança a la reacció negativa que pugui suscitar perquè, admet, “l’ideari popular és que el metge es guanya molt bé la vida”. Però, matisa, “la discussió no és si es guanya molt bé la vida o no”, “si guanya més que un electricista”, reflexiona, “és si la retribució és comparativament atractiva amb l’entorn si el que volem són més metges”. I la conclusió del col·lectiu és que no ho és. Ja ni per la banda espanyola, que havia estat tradicionalment font de professionals –França ja fa temps que no és una opció. Una reflexió que també s’ha fet amb metges andorrans que estan treballant a fora, que coincideixen que la part econòmica no anima a fer la mudança. Tot plegat es va plantejar dimarts en una nova reunió amb l’executiu, una més de les que s’han mantingut els darrers mesos amb el cap de Govern i la ministra de Salut “per parlar de les inquietuds dels metges davant la situació del sistema sanitari”.
Els representants del col·legi plantegen la revisió de les retribucions de manera global perquè hi ha mancances a l’hospital, però Dorca afegeix que la mateixa administració s’està trobant problemes per cobrir les necessitats del servei de medicina legal i forense o la CASS, amb l’àrea de control mèdic. Això pel que fa a la part pública, però quant al compte propi convencionat recorda que s’han fet un parell de revisions a l’alça de les tarifes els darrers quinze anys i pujades pròximes a l’IPC, i que ja aquesta falta de progressió per si sola justificaria una pujada. I què diu el ministeri? Ara per ara sembla que estaria més per formalitzar una revisió del cost dels actes que fa molts anys que resta pendent, per actualitzar-los a la realitat actual, ja que en molts casos estan desfasats. Una necessitat que també comparteix el col·legi. La qüestió és l’impacte que tindrà aquesta mesura. Però “la política sanitària no depèn de nosaltres”, rebla Dorca.