SEGURETAT SOCIAL
El dèficit sanitari s’enfila als 17,1 milions el segon trimestre del 2025
Els ingressos de la CASS augmenten un 7,4%, però les despeses creixen un 8,3%
El consell d’administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha fet públics els estats financers corresponents al segon trimestre del 2025. Les dades presentades per la parapública registren un dèficit de 17,1 milions d’euros pel que fa als comptes de la branca general. La CASS va ingressar un total de 103,6 milions d’euros durant els primers sis mesos de l’any, mentre que les despeses van arribar als 120,7 milions.
Les despeses de la branca general han augmentat en un 8,3%. Del total, s’han destinat 78,3 milions d’euros a les prestacions sanitàries, fet que ha significat un augment del 6,5% respecte al segon trimestre de l’any anterior, i 42,4 milions d’euros en prestacions econòmiques, categoria en què s’inclouen baixes, pensions d’invalidesa i pensions d’orfenesa, la qual cosa suposa un increment de l’11,6%, respecte al segon trimestre del 2024.
103,6 milions d'euros ingressats el primer semestres
Els ingressos per cotitzacions de la branca general han augmentat fins a un 7,4% respecte al mateix període del 2024, amb un total de 93,2 milions d’euros provinents d’assalariats i treballadors per compte propi. Les cotitzacions per prestacions econòmiques, incloent-hi pensions i baixes, han aportat 10,4 milions d’euros, fet que ha suposat la suma d’uns ingressos totals de 103,6 milions d’euros.
120,7 despeses de la CASS del primer semestre
Superàvit a jubilació
La branca de jubilació manté un superàvit gràcies a l’augment dels ingressos per les cotitzacions. Una xifra que s’ha incrementat en un percentatge del 7,8%, fins als 107,5 milions d’euros, d’assalariats i treballadors per compte propi. Pel que fa a les cotitzacions per prestacions econòmiques, sumen tres milions d’euros, i les transferències del Govern per finançar pensions no contributives aporten un total de 3,5 milions. Les despeses totals de la branca de jubilació han estat de 94 milions d’euros. Del total, han estat 90,5 milions els destinats a pensions contributives i s’han adreçat 3,5 milions a pensions no contributives. Això ha suposat un increment del 12% respecte al segon trimestre de l’any passat.