Crisi a Orient Mitjà
La Coordinadora de l'Habitatge insta al Govern a "abandonar l'equidistància" amb la situació a Gaza
L'entitat condemna l'assalt de l'exèrcit d'Israel a la flotilla
La Coordinadora per l'Habitatge Digne s'ha sumat a les veus crítiques amb la situació a Gaza i insta al Govern a abandonar "l'equidistància formal que manté davant de tot el que està passant". La plataforma ha emès un comunicat en què se solidaritza amb el poble palestí "i amb totes les persones que resisteixen a la massacre". Per això, expressen el seu suport a col·lectius com Hope Palestina, que treballen des d'Andorra en aquesta causa.
La Coordinadora fa "una crida a tota la ciutadania, i també a tots els col·lectius i organitzacions socials del país i del Pirineu, a posicionar-se i sumar-se a les accions de suport i solidaritat que s'organitzin". "No podem restar en silenci davant un genocidi. Des d'Andorra, fem sentir la nostra solidaritat amb Palestina", afegeixen.
L'entitat condemna en l'escrit l'assalt de l'exèrcit d'Israel a la flotilla, una acció que ha tingut lloc en aigües internacionals i que és "contrària al dret internacional". D'aquesta manera, consideren que "la solidaritat internacional forma part dels valors que també ens han ajudat, històricament, a guanyar drets i llibertats al nostre país".
Amb tot, recorden que "el poble andorrà ja ha demostrat moltes vegades la seva solidaritat, com quan es va bolcar recentment per ajudar en la catàstrofe de la DANA a València o va acollir refugiats en diferents moments claus de la seva història". "Andorra no viu aïllada del món; ens toca fer notòria la solidaritat i fer-la sentir també amb Palestina", conclouen.