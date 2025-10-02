Justícia
La condemnada per la mort del jove francès desaparegut a Andorra recorre la sentència
La defensa al·lega manca de proves i apel·la la decisió del tribunal
Ichsanna Samba Rukmi Widhyastuti, la condemnada a vint anys de reclusió criminal per l’homicidi de Florent Grégoire, el jove francès desaparegut a Andorra el setembre del 2016, ha presentat recurs d’apel·lació contra la sentència dictada pel tribunal mixt de Loire-Atlantique, a Nantes, segons informa el mitjà Ouest-France.
El veredicte es va emetre el 26 de setembre i es va fonamentar en proves circumstancials i en la convicció de la Fiscalia, malgrat que el cos del jove, de 28 anys, mai no ha estat trobat i que l’acusada ha negat reiteradament els fets. La defensa ja havia demanat durant el judici l’absolució per manca d’elements materials i per la impossibilitat de reconstruir una escena del crim.
La desaparició de Grégoire es remunta al 12 de setembre del 2016, quan va ser vist per darrera vegada sortint d’una pensió d’Escaldes-Engordany on s’allotjava amb l’acusada. Després de diversos anys d’investigació, Widhyastuti va ser detinguda el 2019 a l’aeroport de París-Charles-de-Gaulle i empresonada des d’aleshores.
La detinguda, de 64 anys, insisteix que no hi ha proves concloents que permetin sostenir la condemna. Ara correspondrà a la justícia francesa determinar si la sentència es confirma o si s’obre un nou procés judicial.