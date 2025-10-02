Participació
La ciutadania escull restaurar el cartell de la Festa Major d’Andorra la Vella del 1958
La peça ha estat la proposta més votada amb un 49,2% dels vots
El cartell de la Festa Major d’Andorra la Vella del 1958 serà restaurat després de ser escollit per la ciutadania com a bé moble cultural prioritari en un procés participatiu. La consulta es va obrir del 18 d’agost al 30 de setembre a www.visc.ad i ha comptat amb un total de 382 vots. El 49,2% (188) dels votants han optat pel cartell, mentre que la predel·la del retaule major de Sant Serni de Nagol ha obtingut el 29,1% (111) i els dos àlbums fotogràfics de l’enginyer Aldwin Schroeder, el 21,7% (83).
El cartell guanyador forma part del fons general de la Biblioteca Nacional i reflecteix la riquesa cultural del moment, amb activitats com el concert de l’Orquestra Selecció de Granollers, la comparsa de gegants i capgrossos, el tradicional ball del contrapàs i un festival de gimnàstica amb la participació de l’atleta Joaquim Blume.
La iniciativa arriba al seu quart any i permet posar en valor les peces del patrimoni cultural del país. La tasca de conservació i restauració es durà a terme a través del Departament de Patrimoni Cultural, amb la coordinació de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana en la gestió dels processos participatius.