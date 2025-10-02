Economia
Els ingressos per IRPF ascendeixen a 78 milions d'euros
El nombre de declaracions presentades arriba gairebé a les 27.000
La recaptació per l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) del 2024 ha ascendit a 78.680.995 d’euros, dels quals un 43% corresponen a la campanya de declaració voluntària de l’impost, que va finalitzar dimarts 30 de setembre.
"Aquesta xifra supera les previsions presentades a l’inici de la campanya l’abril del 2024" ha afirmat el director de Tributs i Fronteres, Carles Ferreira, el qual ha recordat que l’exercici 2023 es va tancar amb una recaptació de 60 milions, i els exercicis del 2022 i el 2021 es van recaptar 53,1 i 51,5 milions d’euros respectivament.
Ferreira també ha aportat la dada del nombre de declaracions presentades, que ascendeix a gairebé 27.000 i ha remarcat que el 86% s’han presentat de forma telemàtica. També ha volgut animar als ciutadans que no s’esperin fins a l’últim moment per presentar la declaració per què "això comporta que no puguem donar el servei o l'atenció que normalment ens agradaria poder donar". D’aquestes 27.000 sol·licituds, gairebé 5.000 s’han presentat en les darreres 48 hores abans del tancament. "No tenim una explicació de per què ens esperem al setembre, però sí que farem, de cara a l'exercici següent, un esforç més gran en quant a comunicació per recordar-li al ciutadà que pot presentar-la abans i que així el podrem assistir de millor manera", ha explicat el director.
Augment del límit d'exempció per pagar l'IRPF
Carles Ferreira, sobre la possibilitat d'augmentar el límit d'exempció per pagar l'IRPF, que ara és de 24.000 euros l'any, ha explicat que "la decisió no correspon al departament, però sí que constatem que continuem tenint un mínim molt més elevat que el dels nostres veïns i per posar un exemple de quin és l'impacte d'aquest mínim, diguem-ne que el salari medià a Andorra estaria exempt de pagar IRPF, el que vol dir que més de la meitat dels salaris no han de pagar IRPF".