CONSELL DE MINISTRES
Brot de gastroenteritis al col·legi Janer
S’han detectat una vuitantena d’alumnes afectats de diversos cursos, però cap professor
El col·legi Mare Janer, a Santa Coloma, ha donat l’avís d’un brot de gastroenteritis que està afectant prop d’una vuitantena d’alumnes del centre. El ministeri de Salut va activar immediatament els protocols per fer front a la situació i realitzarà ara una enquesta epidemiològica a les famílies dels estudiants del centre educatiu per, a posteriori, poder prendre diverses mostres que permetin esbrinar com ha aparegut el brot i com se l’ha de combatre. El ministre portaveu, Guillem Casal, va anunciar així la informació que atén la salut pública del país, durant la roda de premsa posterior a la celebració del consell de ministres d’ahir a la tarda.
Els alumnes diagnosticats pertanyen a grups de classes i cursos diferents, i en tots els casos pateixen afectacions de caràcter lleu, amb cap hospitalització, per la qual cosa Casal va descriure la situació actual dins de la “normalitat”. El ministre portaveu va explicar que la meitat dels alumnes que estan afectats es troben a casa, mentre que la resta continuen anant al col·legi “i seguint una dieta tova al centre educatiu”. “El virus es transmetria d’alumne a alumne i no a través del menjar”, va relatar el ministre, tot apuntant que “no hi ha personal del centre, professor o adult, que es tingui coneixement, a hores d’ara, que tingui indisposició per poder estar en el lloc de treball i, per tant, es descarta algun tipus d’intoxicació alimentària”. La detecció dels primers casos es remunta a “tot just fa uns dies”, segons Casal.
Tots els casos pateixen afectacions de caràcter lleu
El brot es troba, a hores d’ara, concentrat només en aquest centre educatiu, ja que els centres sanitaris del país no han alertat de la presència d’un virus que estigui afectant un major nombre de població, ni d’altres escoles ni tampoc en diferents àmbits. Per tant, de moment no es preveu la implantació de precaucions més enllà “d’assegurar la màxima higiene possible, s’han de rentar les mans i, en cas de presentar símptomes, es recomana romandre a casa i que, si es pateix dolor important, s’acudeixi a un professional sanitari”, va exposar Casal. Tot i que de moment s’ha descartat obligar “els alumnes amb símptomes a quedar-se a casa per prevenció”, va afegir el ministre portaveu.
Més
- EDIFICI ADMINISTRATIU. L’executiu acorda licitar treballs de millora de l’eficiència energètica de les façanes, embelliment de l’accés i condicionament de l’edifici administratiu del Govern.
- XARXA HIDRÀULICA. El consell de ministres aprova l’adjudicació de dues obres de millora hidràulica a la parròquia de la Massana per un import total de 4,7 milions d’euros.
- AJUTS AFERS EXTERIORS. El Govern destina 272.298 euros a subvencions per a projectes de cooperació internacional impulsats per entitats cíviques, com Mans Unides o Càritas Andorrana.
- OBRES CARRETERES. El Govern reforça la seguretat de la general CG-1 i la carretera secundària del coll d’Ordino amb una inversió de més de 400.000 euros.
- SUBVENCIÓ CREU ROJA. L’executiu adjudica una subvenció de 40.000 euros a l’entitat Creu Roja Andorrana com a motiu d’agraïment per la continuïtat de col·laboració.
ESPOT PARTICIPA A COPENHAGUEN EN UN DEBAT CENTRAT EN SEGURETAT I MIGRACIÓ
Espot estarà present a la taula rodona titulada Migració-control efectiu dels fluxos migratoris, moderada pels primers ministres de Bèlgica i del Regne Unit, i prendrà part en la reunió per al llançament de la Coalició europea contra les drogues. El cap de Govern s’ha desplaçat a Dinamarca acompanyat pel secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, i per l’ambaixador d’Andorra a la UE, Vicenç Mateu.