Formació
Arrenca el curs del Campus de l’Experiència de Creand Fundació amb dues línies formatives
El programa universitari suma enguany un itinerari de continuïtat per als 36 alumnes graduats l'any passat
Creand Fundació ha iniciat un nou curs del programa de formació universitària Campus de l’Experiència, adreçat a persones majors de 50 anys i impulsat conjuntament amb la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). L’edició d'enguany incorpora un programa de continuïtat, que complementa el grau universitari que ofereix el campus i que ha registrat la matrícula de 36 antics alumnes graduats el curs passat.
El curs compta amb una participació de 80 estudiants aquest any. El primer dels tres cursos té 44 inscrits i inclou assignatures vinculades a la història, l’art, la filosofia, la microbiologia o la música, entre d’altres. Els alumnes que superin els 30 crèdits ECTS obtindran el títol de Diplomat en el Programa Sènior Universitari en Cultura, Ciència i Societat del Campus de l’Experiència.
Els participants que arribin al tercer curs podran optar també al programa Erasmus+ Sènior de la Unió Europea, que ofereix estades formatives a universitats d’Irlanda, Croàcia, Polònia o Itàlia. L’any passat, 16 dels 36 graduats van aprofitar aquesta opció de mobilitat internacional.
El nou itinerari de continuïtat, també estructurat en tres cursos, proposa assignatures en àrees com l’art, la tecnologia, la literatura, la cultura antiga, la psicologia, el cinema i la història.
La directora de Creand Fundació, Francesca Ros, ha destacat “l’èxit d’aquest programa ens ha fet plantejar un nou format que permeti als alumnes que ho desitgin continuar amb la formació”. Ros ha remarcat que molts participants valoren la possibilitat de relacionar-se setmanalment amb persones amb interessos similars.