Política
Andorra Endavant vol l’exempció total de la quota d’autònom a la CASS fins als 25 anys
La formació defensa que la mesura impulsaria l’emprenedoria juvenil
El grup parlamentari Andorra Endavant ha registrat avui al Consell General una Proposta d’Acord amb l'objectiu de fomentar l’emprenedoria juvenil. La iniciativa planteja l’exempció total de la cotització d’autònom a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) per als joves de fins a 25 anys, sempre que no superin el salari mínim.
La presidenta de la formació, Carine Montaner, l’objectiu és donar marge als joves per posar en marxa un projecte sense haver d’assumir des del primer moment la quota mensual d’autònom. “Els primers anys d’un negoci són els més fràgils i cal donar-los aire per créixer”, ha manifestat.
El règim de joves emprenedors actualment és fins als 35 anys i fixa una quota reduïda de 79,60 euros mensuals el primer any i de 175,13 euros a partir del segon. Andorra Endavant ha afirmat que considera que les quantitats "continuen essent un obstacle per a molts joves que volen iniciar-se en l’activitat econòmica".
La proposta planteja l'aplicació de les quotes reduïdes actuals per al període comprès entre els 25 i els 35 anys. Montaner ha defensat que la iniciativa suposaria “una oportunitat real d’autoocupació” per a centenars de joves i que contribuiria a generar innovació i nous llocs de treball.