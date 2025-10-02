Cimera de la Comunitat Política Europea
Andorra s’adhereix a la Coalició Europea contra les Drogues
Espot subratlla la necessitat de "compatibilitzar el creixement laboral" amb la "cohesió social"
El cap de Govern, Xavier Espot, ha participat a la 7a Cimera de la Comunitat Política Europea (EPC), celebrada a Copenhaguen, on ha defensat la necessitat que el Principat disposi de polítiques migratòries que tinguin en compte, alhora, "les necessitats laborals creixents i la preservació dels recursos naturals i de la cohesió social", segons remarca un comunicat de l'Executiu. Espot també ha participat en la reunió de llançament de la Coalició Europea contra les Drogues, impulsada per França i Itàlia, a la qual Andorra s’ha adherit. La iniciativa busca combatre el tràfic il·lícit de drogues al continent, que els líders europeus han assenyalat com una de les principals amenaces per a la seguretat, la salut i la protecció dels ciutadans.
Espot ha intervingut en la taula rodona titulada “Migració – control efectiu dels fluxos migratoris”, moderada per Bèlgica i el Regne Unit, on ha exposat que el model andorrà es basa en l’establiment anual de quotes consensuades amb els principals actors econòmics. El cap de Govern ha indicat que el sistema permet "acollir persones disposades a contribuir al desenvolupament del país" i, al mateix temps, "mantenir l’equilibri i la identitat nacional".