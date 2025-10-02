SALUT
Acció Feminista vol legalitzar l’avortament amb cobertura sanitària
Acció Feminista celebrarà una xerrada formativa sobre legislació en drets sexuals i reproductius dissabte vinent a la sala d’actes de la Llacuna, a càrrec de la directora de l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius de Catalunya, Sílvia Aldavert.
Acció Feminista d’Andorra (AFA) ha reiterat la seva demanda de despenalitzar l’avortament per terminis i de garantir-ne la legalització efectiva. L’organització ha comunicat que el dret a un avortament legal, segur i gratuït és un dret fonamental de les dones, i que “despenalitzar-lo sense cobertura sanitària és continuar penalitzant l’avortament”. L’entitat també reclama la creació d’un centre que garanteixi un acompanyament global i integrat de la salut sexual i reproductiva de les dones, i insisteix que les ajudes econòmiques no substitueixen els drets fonamentals.