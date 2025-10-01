INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L'EMBARÀS
La xifra d’avortaments de residents a Catalunya es manté per sota de 150
El nombre d’avortaments de dones d’Andorra a Catalunya manté la tendència a l’alça un any més. La xifra d’interrupcions voluntàries de l’embaràs (IVE) se situa en 143 el 2024, una intervenció més que el 2023. La dada ja s’havia incrementat llavors respecte al 2022, quan van ser 130, tretze més que el 2021 (117). Les dades facilitades pel departament de Salut de la Generalitat apunten un perfil majoritari de dones solteres (106), amb estudis preuniversitaris (59), d’una edat compresa entre els 25 i els 34 anys (78) i treballadores assalariades (110).
Respecte a l’edat, en la franja més jove, la de menors de 20 anys, s’han registrat cinc interrupcions voluntàries, onze menys que l’any anterior. Es tracta d’un nombre que ha tornat a xifres similars del 2022, quan van ser sis. Entre 20 i 24 anys hi ha 26 dones; 24 entre 35 i 39, i 10 més superaven els 39 anys.
L’estat civil indica que es tracta en gran manera de dones solteres. Pel que fa a les dones casades, la xifra ha caigut considerablement respecte a l’any anterior, situant-se en 26 el 2024, quinze menys que l’any anterior. Tres divorciades més que el 2023 (4) i cinc separades. El nivell d’estudis assenyala que després de les dones amb estudis de batxillerat o formació professional, el grup més nombrós (va encapçalar la llista el 2023 amb una xifra similar) és el de les que tenen estudis universitaris (46). El tercer grup és el de dones que havien acabat la secundària (28), una la primària i quatre no tenien estudis. Finalment, sobre la situació laboral, a banda de les assalariades, 20 eren treballadores autònomes, cinc es trobaven aturades o en recerca de la primera feina remunerada, tres eren estudiants (amb un descens important en comparació amb les 12 de l’any anterior) i una era mestressa de casa.
La novetat en les darreres xifres facilitades per la Generalitat és la comparativa entre el mètode utilitzat per interrompre l’embaràs. Tot i que els percentatges són similars, en la majoria dels casos (78) s’ha utilitzat un mètode farmacològic, mentre que 65 dones han passat per un procés quirúrgic.
La despenalització
El servei d’atenció integral a la dona ofereix acompanyament en casos de dones que vulguin interrompre l’embaràs des de fa uns anys. L’horitzó ara és la despenalització, que avança a bon ritme i entrarà a tràmit parlamentari abans que finalitzi l’any, segons les previsions del Govern, tal com va refermar el cap de Govern, Xavier Espot, en declaracions als mitjans durant el Dia de Meritxell. Un dels elements clau per poder culminar amb èxit la despenalització de la interrupció voluntària de l’embaràs és comptar amb el vistiplau de la Santa Seu. Una casuística a priori assegurada amb la línia continuista del Papa Lleó XIV manté la posició optimista del cap de Govern, que va afirmar que, fins ara, tot apunta que s’arribarà a bon port. L’entrada en vigor de la despenalització de l’avortament continuaria impedint a les dones residents interrompre voluntàriament l’embaràs al Principat, però legalitzaria la situació actual i facilitaria la gestió a les dones que han de desplaçar-se a Catalunya per poder avortar.