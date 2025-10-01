Salut
Una vuitantena d'alumnes del Mare Janer afectats per un brot de gastroenteritis
Salut demana potenciar la higiene i "si es tenen símptomes, quedar-se a casa"
El ministeri de Salut ha activat els protocols per fer front a un brot de gastroenteritis que afecta una vuitantena d'alumnes al col·legi Mare Janer de Santa Coloma. Així ho ha anunciat aquesta tarda el ministre portaveu, Guillem Casal, apuntant que "tot just fa uns dies que coneixem el brot. Tot i això, els alumnes tenen una afectació lleu". Casal ha explicat que la meitat dels alumnes afectats es troben a casa, mentre que la resta continuen anant al col·legi "i seguint una dieta tova al centre educatiu". El brot només afecta persones del col·legi Mare Janer.
"El virus seria transmès d'alumne a alumne i no a través del menjar", ha relatat el ministre, tot apuntant que el ministeri de Salut fa èmfasi en "potenciar la higiene, rentar-se les mans i si es tenen símptomes quedar-se a casa". "A hores d'ara es descarta una intoxicació alimentaria
El ministeri de Salut realitzarà ara una enquesta epidemiològica a les famílies del centre educatiu i prendrà diverses mostres per esbrinar com ha aparegut el brot i com combatre'l.