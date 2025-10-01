Política
Vela demana sobre les relacions econòmiques del Govern amb empreses israelianes
La consellera sol·licita documentació sobre adjudicacions i subministraments de l’Executiu i les empreses parapúbliques
La consellera general i presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha sol·licitat al Govern tota la informació relativa a les adjudicacions, contractes de serveis i subministraments vigents amb empreses israelianes, tant del Govern com de les empreses parapúbliques.
Vela argumenta que en el context del conflicte internacional i tenint en compte la postura del Govern, que condiciona el seu suport al reconeixement de l’Estat palestí, és fonamental conèixer amb detall les relacions econòmiques establertes amb empreses d’Israel.
La informació permetria a l’oposició i a la ciutadania tenir una visió clara dels vincles comercials del país en un moment de tensió internacional, segons la consellera.