JUSTÍCIA
El Superior rebaixa la multa a un ‘exnarco’ acusat de blanqueig
El Tribunal Superior va modificar parcialment la sentència que van rebre un home i dues de les seves exparelles per blanquejar diners presumptament provinents del narcotràfic. La sala ha decidit rebaixar a un milió l’import per a l’home i a 500.000 euros per a cadascuna de les dues exparelles. La pena inicial era de tres milions en total.
El cas es remunta a principi de segle, quan un empresari de Saragossa va ser enxampat a l’aeroport de Barajas amb més de dos quilos i mig de cocaïna provinent de Xile, valorada en 300.000 euros. Per aquest delicte, l’home va complir nou anys de presó i, durant la investigació, es van detectar moviments de diners a Andorra que la Fiscalia va vincular a l’activitat delictiva del condemnat.
Corts va sentenciar el novembre del 2023 els acusats a pagar tres milions d’euros de multa i tres anys de presó condicional, així com el comís de les propietats adquirides.