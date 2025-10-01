POLÍTICA
Sindicatura tomba vuit esmenes de la majoria a la llei dels sanitaris
La missió del projecte de llei de modificació de la Llei de professions sanitàries és essencialment revertir les grans dificultats per captar metges. Però els grups de la majoria pretenien aprofitar el text per introduir també canvis a la Llei d’immigració d’àmbits tan diversos com la creació d’una nova autorització temporal per a contractació en origen (la fórmula que vol explotar l’administració), tornar a introduir els instruments de deute o financers en les fórmules acceptades per al dipòsit de 600.000 euros al qual estan obligats els residents passius o sumar nous supòsits que comportarien la pèrdua del permís d’immigració. La Sindicatura ha rebutjat vuit de les esmenes presentades en considerar que contravenien el reglament. Les esmenes de Demòcrates i Ciutadans Compromesos (i que van anunciar ahir en un comunicat) se cenyeixen en exclusiva a l’àmbit que ocupa el projecte de llei aprovat per l’executiu.
DA pretenia canvis a la llei d’immigració que s’han rebutjat
Així, entre les aportacions presentades pels grups hi ha que els estudiants de medicina forans puguin fer les pràctiques de residència en centres hospitalaris d’Andorra, ampliant les opcions formatives al país. També s’obre la possibilitat que els estudiants transfronterers puguin accedir a aquest permís. Una altra esmena concreta els terminis de conservació de la documentació mèdica a la història clínica compartida. Els informes més rellevants, com ara els consentiments informats, informes d’alta i quirúrgics, registres de part o dades d’anestèsia, hauran de mantenir-se durant un mínim de 15 anys; els altres, un mínim de 5. També proposen rebaixar el nivell de català exigit per exercir de logopeda o ortofonista, que passaria del C2 al C1.