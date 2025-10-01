SUCCESSOS
Un resident a Andorra fuig d’Espanya després d’una baralla mortal
L’home va donar un cop de puny a un altre causant-li la mort durant les festes de Reíllo
Un home de 48 anys, identificat amb les inicials R. L. Z. i resident a Andorra, està acusat d’haver participat en una baralla mortal durant les festes del poble de Reíllo, a la província de Conca, segons han informat diversos mitjans espanyols.
Els fets es van produir el 14 d’agost passat, en el transcurs de les celebracions patronals de la localitat, quan es van originar diversos enfrontaments entre els assistents. Durant un d’aquests episodis de violència, José Ángel, un veí de 37 anys, va perdre la vida presumptament després de rebre un cop de puny. Segons la versió facilitada per la família de la víctima als mitjans espanyols, l’home hauria intentat intervenir per separar les persones que discutien i posar pau, però enmig de la baralla va acabar sent l’afectat mortal en rebre un cop del resident.
La família critica que l'home hagi pogut tornar a Andorra sense passaport
Després de l’agressió, l’autor va abandonar immediatament el lloc dels fets i va fugir de la zona, tot i que posteriorment va ser localitzat i detingut per les autoritats. Un cop va passar a disposició judicial, el jutge va decretar la seva posada en llibertat provisional amb mesures cautelars, mentre se’l continuava investigant per un presumpte delicte de lesions agreujades.
Tot i així, la família de la víctima ha reclamat que els fets no siguin tractats únicament com unes lesions, sinó que es considerin com un homicidi dolós. A més, segons les mateixes fonts, mostren la seva sorpresa i indignació pel fet que l’acusat hagi pogut sortir d’Espanya i arribar a Andorra, quan se li havia retirat el passaport com a part de les mesures cautelars.