Successos
Una regidora de València passa una factura telefònica de 5.290 euros per una estada a Andorra
La consellera no va desactivar el consum de dades a l'estranger
Una regidora de l'ajuntament de Moncada, a València, va passar una factura al consistori de 5.290,74 euros del mòbil municipal, després que no desactivés el roaming (itinerància de dades fora d'Espanya), en el seu viatge a Andorra, l'estiu del 2023. Així ho ha explicat el mitjà espanyol El Periódico, tot apuntant que les connexions a internet des del Principat es van fer del 23 al 25 d'agost, quan la regidora d'Igualtat, Gent Gran i Memòria Democràtica, es trobava de vacances estiuenques.
El consistori ha intentat evitar el pagament, reclamant al Punt General d'Entrada de Factures Electròniques (FACE), de l'administració espanyola, però això no va evitar que, al març d'aquest any, li arribés l'ordre de pagament.
El setembre del 2023, quan l'àrea TIC de l'ajuntament rep aquesta factura enviada per la regidora, estranyada pel seu cost elevat. El consistori obre expedient, ja que considera que no es va activar el límit de control de roaming de dades de 500 euros que havia d'haver estat aplicat per la companyia, per procedir al rebuig de la factura al FACE. Des de la companyia telefònica, es resol que no és viable l'abonament, perquè en línies anteriors al 2017 (aquesta és del 2015) no s'activa automàticament el bo roaming i, per tant, la regidora hauria d'haver avisat abans del viatge fora d'Espanya perquè fos desactivat, apunta el mitjà espanyol.
El consistori no accepta la resposta, però no té més remei que acabar pagant la factura. El Periódico informa que avui dia s'ha aprovat el pagament de la factura, però que els 5.290,74 euros encara no apareixen dintre de les factures abonades..