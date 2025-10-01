EDUCACIÓ

El projecte Tàndem vol dur a terme les idees plantejades

La ministra d’Economia destaca que aquest és el “següent pas”

Presentació del projecte Tàndem.

Presentació del projecte Tàndem.Andorra Business

Pedro García
Publicat per
Pedro García
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

La desena edició del projecte Tàndem, una iniciativa que busca fomentar la creativitat i la imaginació dels estudiants d’FP, es va presentar ahir. Setanta alumnes i deu docents buscaran assessorar i donar solució a les qüestions plantejades per tres empreses i institucions andorranes en diversos àmbits laborals. En aquesta edició, Klockner Media Group, Setap365 i la Universitat Carlemany presentaran reptes per innovar en els serveis de benvinguda als nous treballadors de l’empresa, com fidelitzar el client jove i com enfortir el sentiment de pertinença durant la formació en línia.

L’objectiu principal de projecte és vincular el món de l’estudi i de l’empresa, com també el sector públic i el privat, fomentant la creativitat, la imaginació i la innovació dels alumnes. La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, va voler destacar com d’important és que les empreses i els estudiants treballin “de tu a tu, es plantegin reptes i entre tots vegin com podem crear noves idees i projectes”. També va voler animar les empreses a implementar alguna d’aquestes propostes, destacant que “és el següent pas”. Per la seva banda, el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Habitatge, Ladislau Baró, va voler posar en relleu els deu anys del projecte Tàndem, destacant la seva consolidació en el programa educatiu de la formació professional.

MARSOL ANUNCIA LA PRESENTACIÓ DE L'AVAL HIPOTECARI

Conxita Marsol va confirmar que el programa d’accés a la compra del primer habitatge “ja està tancat” i preveu presentar-lo la setmana que ve. Va recordar que “el 70% dels pisos són de lloguer”, una situació que es vol revertir.

