EDUCACIÓ
El projecte Tàndem vol dur a terme les idees plantejades
La ministra d’Economia destaca que aquest és el “següent pas”
La desena edició del projecte Tàndem, una iniciativa que busca fomentar la creativitat i la imaginació dels estudiants d’FP, es va presentar ahir. Setanta alumnes i deu docents buscaran assessorar i donar solució a les qüestions plantejades per tres empreses i institucions andorranes en diversos àmbits laborals. En aquesta edició, Klockner Media Group, Setap365 i la Universitat Carlemany presentaran reptes per innovar en els serveis de benvinguda als nous treballadors de l’empresa, com fidelitzar el client jove i com enfortir el sentiment de pertinença durant la formació en línia.
L’objectiu principal de projecte és vincular el món de l’estudi i de l’empresa, com també el sector públic i el privat, fomentant la creativitat, la imaginació i la innovació dels alumnes. La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, va voler destacar com d’important és que les empreses i els estudiants treballin “de tu a tu, es plantegin reptes i entre tots vegin com podem crear noves idees i projectes”. També va voler animar les empreses a implementar alguna d’aquestes propostes, destacant que “és el següent pas”. Per la seva banda, el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Habitatge, Ladislau Baró, va voler posar en relleu els deu anys del projecte Tàndem, destacant la seva consolidació en el programa educatiu de la formació professional.