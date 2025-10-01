HABITATGE
Progressistes-SDP proposa un topall als preus de l’habitatge
Josep Roig assegura que el problema no es resoldrà sense regular el mercat
L’inici del nou curs polític ha començat amb el debat de l’habitatge sobre la taula. Ahir a la tarda, Progressistes-SDP va plantejar les seves iniciatives per intentar resoldre un problema “més seriós del que es creu”. El partit proposa un paquet ampli de mesures: establir un índex públic que marqui preus màxims raonables i sancionar fiscalment aquells que se situïn per sobre; oferir bonificacions a qui respecti aquests límits; penalitzar els pisos buits; restringir la compra d’immobles per part de no residents per evitar l’especulació; regular el registre de la propietat immobiliària, i, sobretot, mantenir el compromís d’invertir en parc públic i en la rehabilitació d’edificis.
“Vincular el problema de l’habitatge amb les quotes d’immigració té un punt pervers”
Roig, president del partit, va afirmar que la problemàtica de l’habitatge no es resoldrà amb el lliure mercat, destaca que “la problemàtica de l’habitatge l’hem creat els d’aquí” i que “vincular habitatge amb les quotes d’inmigració té un punt pervers”. El partit va posar com a exemple les torres d’Escaldes-Engordany, on, segons va denunciar, “la construcció de pisos de luxe no ha solucionat la situació, sinó que l’ha agreujat. Els preus del lloguer s’han de correspondre als salaris”. En la mateixa línia, Elisabet Zoppetti, membre de la formació, va afegir que “aquestes construccions no donen resposta a les demandes ciutadanes ni milloren el parc urbanístic”, i va lamentar que “ningú situa el problema allà on realment és, el creixement descontrolat del preu del lloguer”.
Els progressistes també van criticar les mesures preses per Govern, com la Llei òmnibus, “una llei que no satisfà a ningú”, i el congelament dels preus del lloguer, una mesura que van definir com “de pega, que no ataca a l’arrel del problema” i l’aixecament de la qual provoca “pànic en les famílies”. “Regular no és una opció, és necessari, i cal mirar els altres països d’Europa perquè no existeix només una solució”, va afirmar Zoppetti.