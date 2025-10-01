Tribunals
Processaments pel cas de la casa de canvis argentina que va desviar fons a BPA
El propietari de Jonestur va admetre que la majoria dels diners que tenia a Andorra eren d'estalviadors
Un jutge argentí ha processat desenes de persones dels grups financers Jonestur i Transcambio pel cas de les cases de canvi que van admetre que van desviar fons dels clients a BPA, segons publica la premsa argentina. Les acusacions són per formar part d'una associació il·lícita que hauria fet intermediació financera il·legal, captació d'estalvis no autoritzada i blanqueig de diners mitjançant una xarxa d'empreses i comptes bancaris a l'exterior. Els encausats pel jutge federal Santiago Inchausti són els propietaris dels negocis i empleats dels dos grups econòmics.
El propietari de Jonestur, Óscar Rigano, va declarar el 2022 que el 90% dels nou milions que tenia en un compte a BPA fins el 2015 no eren seus sinó que es tractava dels diners que els estalviadors del Mar del Plata havien dipositat a la casa de canvi. Rigano va admetre que l'operativa de portar els fons a Andorra s'havia desenvolupat sense el coneixement dels titulars dels diners i que se'ls haurien de retornar els estalvis.
La justícia argentina considera que part dels diners que haurien blanquejat aquests grups provenien de la corrupció de l'època de Kirchner. L'operativa es desenvolupava seus financeres a Buenos Aires, Andorra i Panamà, segons les investigacions de la fiscalia argentina. L'acusació considera que Jonestur rebia diners en efectiu provinents d'activitats il·legals de corrupció que després transferia a comptes a nom de societats de Panamà de BPA, publica el diario Clarín.