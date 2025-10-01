Cossos especials
La Policia reitera la possibilitat d’integrar-se a Europol en una reunió a Madrid
L’adhesió facilitaria una col·laboració més estreta amb les forces de seguretat europees
El director de la Policia, Bruno Lasne, i el nou cap de l’Oficina Central Nacional d’INTERPOL a Andorra, Francesc Almendros, han mantingut una reunió a Madrid amb el director general de la Policia Nacional espanyola, Francisco Pardo, i la cap de la Divisió de Cooperació Internacional, Alicia Malo. La trobada ha servit per tornar a plantejar la possible incorporació d’Andorra a l'Europol. L'adhesió permetria "treballar més estretament amb cossos de seguretat europeu", segons ha informat la policia en un comunicat.
La reunió també ha comptat amb la presència de l’ambaixadora d’Andorra a Espanya, Eva Descarrega, i l’inspector en cap i agregat d’Interior de l’Ambaixada d’Espanya a Andorra, Javier López Pueyo. La trobada ha permès consolidar les relacions i "l’estreta col·laboració entre els dos cossos de seguretat". Almendros ha mantingut també contactes amb la seva homòloga espanyola per conèixer de primera mà el funcionament de la Divisió de Cooperació Internacional i les diferents unitats.
La formació dels agents ha estat un altre dels punts centrals de la trobada. Pardo ha reiterat el compromís de la Policia Nacional espanyola d’oferir cursos d’especialització i formació continuada als efectius andorrans, i fins i tot ha obert la porta a la participació d’agents del Principat en programes d’estudis superiors en col·laboració amb universitats espanyoles.
En cloure la reunió, el director general de la Policia Nacional s'ha mostrat disposat a col·laborar en tot allò que necessiti el cos andorrà.