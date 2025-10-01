Esdeveniments
Marsol defensa el creixement sostenible a l'Open Living Lab Days
La ministra apunta que acollir l'esdeveniment "ens posa en una posició de país reconegut"
La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha defensat "activitats que ens aportin valor afegit, coneixement i, sobretot, que siguin poc devoradores de recursos, de buscar un creixement més sostenible", a l'Open Living Lab Days.
Andorra acull per primera vegada l’esdeveniment internacional de referència en l’àmbit dels Living Labs, organitzat enguany conjuntament amb l’European Network of Living Labs (ENoLL) i Andorra Recerca + Innovació (AR+I). Del 30 de setembre al 3 d’octubre, el Principat reuneix prop de 400 experts i professionals del món de la recerca, la innovació, l’empresa, les institucions públiques i la societat civil per compartir coneixement, co-crear solucions i explorar els nous horitzons en els futurs regeneratius. La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha compartit que poder acollir la setzena edició del congrés de Living Labs "ens posa en una posició de país reconegut com a Living Lab Europeu, i ens dona la possibilitat de connectar amb experts i innovadors de 44 països. En un moment de transformació econòmica, on apostem per la innovació, la tecnologia i el coneixement com a complement dels sectors tradicionals, aquesta cita ens obre moltes possibilitats”, ha assegurat Marsol, tot apuntant que Andorra té l'oportunitat d'esdevenir hub del progrés europeu.
La gerent d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I), Marta Domènech, ha remarcat la singularitat que suposa que Andorra sigui un Living Lab a escala país. "És un cas inusual en altres llocs, però la mida d’Andorra ens permet mobilitzar fàcilment institucions, govern, sector privat i recerca. Això ens converteix en un exemple de laboratori territorial en l'àmbit internacional", ha apuntat Domènech, detallant que la proximitat entre institucions i ciutadania fa molt fàcil arribar a resultats amb prova i error. "La ciutadania és al centre del procés. Es tracta de provar i avaluar solucions innovadores en entorns reals —boscos, carrers, nuclis històrics— per afrontar reptes com el canvi climàtic, la gestió de l’aigua i residus, el benestar urbà o la salut", ha asseverat.
"Podem ser un exemple de com pot funcionar una regió", ha defensat. "Nosaltres som un estat, òbviament, però en altres llocs podem funcionar en l'àmbit regional i facilitant des dels governs locals, globals, ajudant a facilitar lleis", ha justificat Domènech, tot indicant que Andorra pot ser mirall per moltes nacions i territoris en termes d'innovació i sostenibilitat.
"Això ens ha de donar molta expectativa de cara a aquesta innovació que volem que es converteixi en complement dels sectors tradicionals de la nostra economia", ha considerat la ministra. Andorra com a laboratori viu situa la innovació a peu de carrer i, sobretot, del Govern i les institucions que componen el teixit públic i privat del país.
Un programa participatiu
El congrés s’estructura en diverses jornades temàtiques. El 30 de setembre es va celebrar el Learning Lab Day, obert a professionals i membres de l’ecosistema local. A partir de l’1 d’octubre, tenen lloc taules rodones, tallers, debats i presentacions al voltant de cinc eixos principals: salut i benestar, canvi climàtic, energia i transport, agricultura i recursos naturals.
El 3 d’octubre, els participants realitzaran visites sobre el terreny per conèixer projectes innovadors implementats al país i explorar com la natura i la comunitat local poden esdevenir part activa d’un ecosistema d’innovació.
L’edició d’enguany incorpora, a més, criteris de sostenibilitat com la reducció d’emissions, l’ús de productes locals i la minimització de plàstics d’un sol ús. Un dels punts forts serà el Networking Village, a la plaça del Poble d’Andorra la Vella, obert a la ciutadania, amb estands, demostracions tecnològiques i xerrades inspiradores.
Quotes d'immigració
La ministra ha recordat que el Govern ha aprovat recentment les quotes d’immigració, que es mantenen en els mateixos nivells que l’any passat: 900 persones dins la quota general. "L’objectiu és controlar el ritme de creixement poblacional, evitant increments massa forts com els de fa dos anys", ha detallat Marsol. Tot i això, l’Executiu recorda que el país necessita continuar creixent per donar resposta a les necessitats de les empreses. En aquest sentit, es vol prioritzar l’arribada de professionals amb "valor afegit" i, alhora, donar suport a les empreses andorranes, especialment en "sectors vinculats a la innovació".