L’ambaixador de Dinamarca confia tancar l’acord durant la presidència del seu país
La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i el secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, van encapçalar ahir l’acte de presentació de les prioritats de Dinamarca al capdavant de la presidència del Consell de la Unió Europea, que ostenta durant el segon semestre del 2025. L’ambaixador de Dinamarca a Andorra, Michael Braad, va ser l’encarregat d’exposar els eixos principals del programa danès.
Durant la seva intervenció, Braad va reconèixer els esforços d’Andorra per apropar-se a Europa i va assenyalar que el dossier de l’acord d’associació es manté actiu dins les reunions del grup EFTA. “Esperem que es pugui signar durant la presidència danesa”, va afirmar el diplomàtic, tot destacant l’augment de trobades i reunions al llarg dels darrers mesos per tractar aquest assumpte.