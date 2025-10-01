Infraestructures
El Govern adjudica dues obres de millora hidràulica a la Massana per 4,7 milions d'euros
Els treballs finalitzaran a inicis de l'any vinent
El consell de ministres ha aprovat l’adjudicació de dues obres de millora hidràulica a la parròquia de la Massana per un import total de 4,7 milions d’euros, a proposta del ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré.
La principal actuació, valorada en 4,17 milions, correspon a la segona i última fase de les obres de protecció del corrent d’arrossegalls de Pal al riu Cardemeller. Els treballs, adjudicats a UTE Unitas-Inacces, inclouen l’estabilització de marges, la instal·lació de barreres de sediments i l’eixamplament del pas d’aigua sota el pont de la Coma, amb un termini d’execució d’un any.
La segona intervenció, adjudicada a Progec per 543.000 euros, consisteix en la millora del pont del riu de Pal, a tocar de la rotonda d’Erts. Es preveu refer el pont per millorar el drenatge i evitar possibles soscavacions en cas d’aiguats. Les obres duraran quatre mesos.
El Govern preveu iniciar les dues actuacions aquesta tardor i finalitzar-les el 2025. A més, també ha aprovat la licitació dels treballs de neteja de sediments al riu d’Os, a Sant Julià de Lòria.
Adjudicades dues actuacions per millorar la seguretat viària
El Govern també ha aprovat l’adjudicació de dues actuacions per millorar la seguretat viària. A la CG-1, a Sant Julià de Lòria, s’hi instal·larà una barrera dinàmica de 72 metres de llarg i 6 d’alt per protegir la via de possibles caigudes de roques a la canal del Cuinal. L’obra, adjudicada a l'empresa Desplom per 205.323 euros, es farà en quatre mesos.
Pel que fa a la carretera secundària CS-340 al Coll d’Ordino, s’han adjudicat a T.P. La Coma els treballs de reparació de la cuneta de formigó i la reposició de les barreres de seguretat en cinc trams. Aquesta intervenció, valorada en 230.295 euros, té una durada prevista de dos mesos i mig.
Millora de l'eficiència energètica de l'edifici de Govern
El Govern ha licitat, mitjançant concurs nacional, els treballs de reforma de l’edifici administratiu per millorar-ne l’eficiència energètica, l’accessibilitat i l’embelliment exterior. Les obres inclouen la renovació de façanes, accessos i espais exteriors, amb la incorporació de nous aïllaments, substitució de fusteries, millores en el tallafred, zones enjardinades i nova il·luminació, així com la restauració d’elements identitaris com les plaques i escuts.
312.000 euros a projectes de cooperació internacional
El consell de ministres també ha aprovat 272.298,45 euros en subvencions per a set entitats cíviques andorranes que impulsen projectes de cooperació al desenvolupament sostenible en països com Uganda, Madagascar, Kènia, Moçambic, Burundi, Bolívia i Hondures, centrats en àmbits com l’educació, la salut, la igualtat de gènere i la protecció de la infància. Paral·lelament, també s’ha acordat una aportació de 40.000 euros al Comitè Internacional de la Creu Roja, 30.000 dels quals es destinaran a accions sobre el terreny a Burkina Faso, en el marc de l’acord de col·laboració 2024-2026.