Successos
Ferida una motorista en un accident a Sant Julià
Els fets han tingut lloc a l’avinguda Francesc Cairat
Una dona resident de 57 anys ha resultat ferida ahir dimarts en un accident de trànsit a Sant Julià de Lòria. Els fets han tingut lloc a les 15.57 hores a l’avinguda Francesc Cairat, a l’altura del número 22. L’accident ha involucrat únicament una motocicleta amb matrícula del Principat, segons ha informat la policia.
La motorista va rebre l'alta el mateix dia, després de ser atesa pels professionals mèdics.