PREVISIONS PER L'ANY QUE VE
FEDA aplicarà un augment vinculat a l’IPC
El marge de la parapública permet afrontar inversions i evitar pujades dràstiques
FEDA preveu una nova pujada de tarifes vinculada a l’evolució de l’IPC. El director general de la parapública, Albert Moles, va confirmar ahir que s’aplicarà un increment “progressiu” amb la voluntat d’evitar ajustos sobtats com els que es van viure després de la pandèmia, sempre que el Govern accepti la proposta. Segons Moles, el mecanisme, avalat per decret de l’executiu, té com a objectiu garantir l’estabilitat econòmica de l’empresa i el manteniment de la qualitat del servei, alhora que es preserva la competitivitat respecte als preus d’Espanya i França.
La previsió d’inflació per al 2025, segons va avançar el mateix Moles, se situaria per sota del dos per cent, fet que anticipa un increment moderat. “No podem saber si l’IPC serà a la meitat, al doble o si baixarà, però el nostre plantejament és ajustar-nos a aquest indicador”, va explicar. Tot i no donar una xifra exacta, va remarcar que l’objectiu és consolidar un sistema que permeti traslladar l’evolució econòmica sense afectar de forma sobtada la ciutadania.
Moles també va defensar el model actual de tarifació, recordant que “les tarifes andorranes són entre un 40% i 70% més econòmiques que les d’Espanya o França”, i que no es preveu cap estratègia per reduir aquesta diferència. “L’objectiu no és atrapar els països veïns, sinó mantenir una distància que sigui sostenible per a l’empresa i avantatjosa per al consumidor”, va subratllar.
La parapública sosté que cal estabilitat tarifària per avalar la qualitat
El responsable de FEDA va respondre a les informacions recents sobre el marge d’explotació de l’empresa. En aquest sentit, va recordar que els guanys s’han de posar en context i que el marge que s’ha donat a conèixer fa referència a només un semestre, i no a l’any complet. “L’any no serà tan positiu com aquest semestre”, va puntualitzar.
Moles va defensar que l’empresa necessita generar superàvit per afrontar projectes estratègics com la nova connexió amb Espanya o les inversions en infraestructures geològiques. “Són inversions necessàries per garantir la qualitat del servei avui i també d’aquí a cinc o deu anys”, va afirmar. A més, va recordar que FEDA ha hagut d’afrontar situacions com la crisi energètica del 2021 i 2022 amb marges molt més baixos, i en algun exercici, fins i tot negatius.
Moles defensa unes tarifes molt per sota de les d’Espanya i França
Un altre punt destacat va ser la comparació amb el sistema espanyol, en què molts ciutadans paguen quantitats elevades només per la potència contractada, independentment del consum real. “Aquí, si no consumeixes, no pagues. Allà hi ha impostos i tarifes que fan que el rebut sigui alt sense gairebé fer servir energia”, va dir.
Consums baixos
També va remarcar que el model tarifari andorrà afavoreix les llars amb consums baixos, i que aquesta política es mantindrà mentre sigui viable econòmicament. Va afegir que “no només cal tenir un preu competitiu, sinó que cal garantir que el sistema sigui resilient i preparat per a futures tensions del mercat”. Finalment, va remarcar que mantenir una empresa pública solvent és essencial per al país. “No podem descapitalitzar FEDA, perquè la seva solidesa és clau per assegurar un servei essencial tant per a la població com per a l’economia productiva”, va concloure.