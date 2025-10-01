Política

Espot participarà a Copenhaguen en una taula rodona centrada en seguretat i migració

La compareixença es dona en el marc de la 7a Cimera de la Comunitat Política Europea (CPE)

Xavier Espot participa en la 7a Cimera de la Comunitat Política Europea (CPE)

Xavier Espot participa en la 7a Cimera de la Comunitat Política Europea (CPE)

Redacció

El cap de Govern, Xavier Espot participarà dijous a Copenhaguen en la 7a Cimera de la Comunitat Política Europea (CPE), que aquest any se centra en la seguretat general a Europa en el context de la realitat geopolítica actual. La capital danesa acull els màxims representants polítics del continent amb l’objectiu de tractar els reptes comuns i coordinar respostes conjuntes. Espot ha assistit avui a la recepció de benvinguda oferida pel rei Frederic X i la reina Maria de Dinamarca als líders europeus.

El cap de Govern estarà present a la taula rodona titulada “Migració – control efectiu dels fluxos migratoris”, moderada pels primers ministres de Bèlgica i del Regne Unit. Així mateix, Espot prendrà part en la reunió per al llançament de la Coalició Europea contra les Drogues.

Espot s'ha desplaçat a Dinamarca acompanyat pel secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, i per l’ambaixador d’Andorra a la UE, Vicenç Mateu.

