Política
Espot participarà a Copenhaguen en una taula rodona centrada en seguretat i migració
La compareixença es dona en el marc de la 7a Cimera de la Comunitat Política Europea (CPE)
El cap de Govern, Xavier Espot participarà dijous a Copenhaguen en la 7a Cimera de la Comunitat Política Europea (CPE), que aquest any se centra en la seguretat general a Europa en el context de la realitat geopolítica actual. La capital danesa acull els màxims representants polítics del continent amb l’objectiu de tractar els reptes comuns i coordinar respostes conjuntes. Espot ha assistit avui a la recepció de benvinguda oferida pel rei Frederic X i la reina Maria de Dinamarca als líders europeus.
El cap de Govern estarà present a la taula rodona titulada “Migració – control efectiu dels fluxos migratoris”, moderada pels primers ministres de Bèlgica i del Regne Unit. Així mateix, Espot prendrà part en la reunió per al llançament de la Coalició Europea contra les Drogues.
Espot s'ha desplaçat a Dinamarca acompanyat pel secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, i per l’ambaixador d’Andorra a la UE, Vicenç Mateu.