AUGMENT SALARIAL
Els bombers reneguen de l’acord
Els sindicats del cos lamenten que són els més perjudicats de la negociació i que la pujada no reflecteix les seves funcions
Els bombers lamenten que l’acord salarial els perjudica i, després de la signatura del Sindicat d’Ensenyament, s’han convertit en l’únic cos que encara es nega a subscriure’l. Tant el sindicat A118 com l’Associació de Bombers (ABA) detecten disfuncions en el text i mantenen la negativa fins que no s’aclareixin. El tercer sindicat, el Sindicat de Bombers (SIBA), sí que va signar “per cansament i per no retardar les mesures”, segons fonts sindicals, però tot i així dona suport a les reclamacions que expressen els companys.
L'A118 i l'ABA no han firmat, mentre que el SIBA ho ha fet per "cansament"
El malestar rau en el fet que la pujada no reflecteix les responsabilitats del cos. L’A118 denuncia que l’acord situa els bombers a la banda salarial més baixa dels cossos uniformats i recorda que, malgrat haver sol·licitat una reunió amb l’empresa encarregada de l’estudi, no van obtenir resposta. A petició del cos, obertament molest amb això, el Govern va oferir complements que situen el col·lectiu antiincendis en segona posició de les pujades, però els bombers ho consideren insuficient i creuen que no es reconeix adequadament la importància de la professió.
També critiquen la manca d’actualització del complement específic, que, segons asseguren, continua privilegiant funcions com el port d’arma o les tasques repressives, i deixa de banda les dels bombers. A això s’afegeix l’incompliment del compromís de revisar les funcions permanents, una promesa inicialment assumida per l’executiu, però finalment descartada.
L’ABA, per la seva banda, manifesta dubtes sobre el redactat i demana concrecions sobre com es compensarà els funcionaris que s’hagin jubilat enguany. Sense aquesta garantia, adverteix, tampoc no signarà l’acord.
El SEP firma
El Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP) va anunciar ahir que signava l’acord després de mesos de negociacions complexes amb l’executiu i la resta de sindicats.
En un text que el SEP va fer arribar a l’afiliació, van apuntar que el text “respecta el mandat de l’assemblea de juny” i recull millores salarials i de reconeixement professional que, segons el sindicat, suposen un primer pas per millorar les condicions del col·lectiu. Entre els punts principals hi ha l’augment de la base retributiva dels diferents nivells professionals, amb increments des del 4,05% al nivell A1 fins al 14,19% al nivell B4, així com el reconeixement de l’antiguitat dels interins amb el pagament de triennis en les mateixes condicions que els funcionaris.
L'augment dels professors va del 4% al nivell A1 fins el 14,19% al nivell B4
El SEP va remarcar que, tot i que només s’han tancat dues de les quatre demandes –l’augment salarial i el reconeixement dels triennis–, el pacte inclou el compromís polític del Govern per continuar negociant la resta durant l’any vinent. En la valoració final, el comitè executiu lamenta la manca de “formalisme i transparència” del Govern, però considera que s’han aconseguit millores que “beneficien el 100% del personal, siguin interins, funcionaris o jubilats”.
Resum de l'acord
- 12,8 MILIONS PER A LES BASES SALARIALS. Aquest mesura impacta en 2.695 persones (100% del personal) i s’estima en 12,8 milions. L’import total per a la nova política retributiva serà de 13,5 milions.
- 700.000 EUROS PER COMPENSAR L'ANTIGUITAT. S’acorda repartir de manera equitativa 700.000 euros en funció de l’antiguitat, mitjançant l’increment corresponent del valor del trienni.
- TRES MILIONS EN UN COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT. Govern destinarà una partida de tres milions en un únic pagament en concepte de complement de productivitat al personal funcionari de l’Administració.
- DOS MILIONS PER A L'ANTIGUITAT DELS INTERINS. Es destina una partida per al personal interí que hagi prestat serveis sense interrupcions superiors a tres mesos, per un import estimat de dos milions.
- PARTIDA PER FOMENTAR LA FORMACIÓ. S’acorda una partida pressupostària de formació per a tots els cossos. També s’inclou una partida per fer un pla de formació per a les noves incorporacions.